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Aktüel

Muğla'da çaldığı altınlarla otogarda yakalanan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 21:12:46 -
Muğla'da çaldığı altınlarla otogarda yakalanan zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yazlık evlerden çaldığı altın ve ziynet eşyalarıyla otogarda yakalanan zanlı tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçmeler Mahallesi'nde 4 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yazlık olarak kullanılan evlerde inceleme yapan ekipler, Hatipirimi ve Çıldır mahallelerinde de hırsızlık olayı yaşandığını tespit etti.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Mazhar E. (27) olduğunu belirledi.

Ekipler, Mazhar E'yi otogarda ilçeden ayrılacağı sırada yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının çantasında evlerden çaldığı belirlenen altın ve ziynet eşyaları bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "Nitelikli hırsızlık, hırsızlığa teşebbüs ve mala zarar verme" suçlarından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

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