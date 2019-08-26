Muğla'da böyle bulundular! Yürek yakan görüntü

Akkaya Mahallesi’nde zeytinliklerin de bulunduğu tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

VATANDAŞLAR DA MÜDAHALE ETTİ

Yangına ilk olarak 20. Akkaya Boğa Güreşleri Festivali’ni izlemeye gelen vatandaşlar ile festivalde görevli Menteşe Belediyesi su tankeri müdahale etti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1,5 dönümlük tarım arazisi zarar gördü