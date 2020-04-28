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Aktüel

Muğla'da boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

2020-04-28 21:42:18 -
Muğla'da boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kanalizasyon gideri boruya sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Akarca Mahallesi 892 Sokak'taki bir evin tuvaletinden kedi sesi geldiğinin duyulması üzerine durum Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirildi.

Tuvaletin kanalizasyon giderine sıkıştığı anlaşılan kedi yavrusu, duvar kırılarak kurtarıldı.

Sütle beslenen ve kendine gelmesi için bir süre bekletilen yavru kedi daha sonra bırakıldı.


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