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Aktüel Muğla'da bisikletçilerden "bisikletime çarparsan ölürüm" etkinliği
Aktüel

Muğla'da bisikletçilerden "bisikletime çarparsan ölürüm" etkinliği

Yeniakit Publisher
2020-10-25 21:24:02 -
Muğla'da bisikletçilerden "bisikletime çarparsan ölürüm" etkinliği

MUĞLA (AA) - Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği üyeleri, bisiklet kazalarına dikkati çekmek amacıyla Muğla'nın Menteşe ilçesinde "bisikletime çarparsan ölürüm" sloganıyla pedal çevirdi.

Dernek üyeleri ve eyleme destek veren diğer bisikletçiler, Kışla Parkı Bisiklet Eğitim Alanı'nda toplandı.

Sosyal mesafe ve trafik kurallarını gözeten bisiklet tutkunları, şehir içinde anma sürüşü gerçekleştirdi.

Belirlenen güzergahta pedal çeviren ve bisikletlerine siyah balonlar bağlayan bisikletçiler, ellerinde "bisikletime çarparsan ölürüm" yazılı döviz taşıdı.

Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği Başkanı Yasemin Duygulu, AA muhabirine, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak bisikletli ölümlerine dikkati çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Son 2 ayda 11 bisikletlinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Duygulu, "Hiç birinde bisikletlilerin suçu yokken, arkadan araçların çarpması sonucu hayatlarını kaybettiler. 2 yılda 258 can, kurban verildi. Bisikletlilerin yollarda en az arabalar kadar hakka sahip olduğunu tüm araç sürücüleri bilmeli ve saygı göstermeli." dedi.

Yasemin Duygulu, 258 olayın 258'inde de sürücülerin bisikletliyi görmediklerini ifade ettiklerini de kaydetti.

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