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Aktüel Muğla'da bisikletçilerden "Bisikletime çarparsan ölürüm" etkinliği
Aktüel

Muğla'da bisikletçilerden "Bisikletime çarparsan ölürüm" etkinliği

Yeniakit Publisher
2020-10-17 14:34:19 -
Muğla'da bisikletçilerden "Bisikletime çarparsan ölürüm" etkinliği

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir grup, bisiklet kazalarına dikkati çekmek amacıyla "Bisikletime çarparsan ölürüm" sloganıyla pedal çevirdi.

Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve çevre ilçelerden gelen bisikletçiler Muğla-Fethiye kara yolu Köyceğiz Beyobası Kavşağı'nda toplandı.

Trafik ekiplerinin eşliğinde belirlenen güzergahta pedal çeviren bisikletçiler, ellerindeki "Bisikletime çarparsan ölürüm" yazılı pankartı açtı.

Kalbin İçin Pedalla Grubu Başkanı Şahidin Aydemir, AA muhabirine, Türkiye'de yaşanan bisiklet kazalarının kendilerini üzdüğünü belirtti.

Araç sürücülerinin bisikletlilere biraz daha saygılı olması gerektiğini anlatan Aydemir, bisiklet kazalarına dikkati çekmek amacıyla farkındalık yaratmak istediklerini kaydetti.

Etkinliğe çocuklarıyla katılan Abdullah Coşkun da günlük yaşamında sürekli bisiklet kullandığını vurgulayarak, sürücülerden duyarlı olmalarını istedi.

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