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Aktüel Muğla'da bir kadının darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Aktüel

Muğla'da bir kadının darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 01:39:13 -
Muğla'da bir kadının darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde bir kadının restoranda darbedildiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 18 Ocak'ta Akyaka'daki bir restoranda meydana gelen olayda, Buse D. (20) ile O.U. (33) arasında telefonda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine işletmeye gelen O.U, iddiaya göre, Buse D'ye vurmaya başladı.

Olayın yaşandığı işletmenin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, şüphelinin kadını tekme, tokat ve yumruk darbeleriyle darbettiği yer alıyor.

Şüphelinin, iş yeri personeli ve esnafın araya girmesiyle bölgeden uzaklaştırıldığı da görüntülere yansıyor.

Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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