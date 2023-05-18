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Yerel Muğla'da bir işletme ormana paket tavuklar yığdı!
Yerel

Muğla'da bir işletme ormana paket tavuklar yığdı!

Yeniakit Publisher
2023-05-18 16:26:00 -
Muğla'da bir işletme ormana paket tavuklar yığdı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alana çok sayıda paketli tavuk dökerek çevre kirliliğine neden olan işletmeye 819 bin 801 lira idari ceza verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alana çok sayıda paketli tavuk dökerek çevre kirliliğine neden olan işletmeye 819 bin 801 lira idari ceza verdi.

Müdürlüğe gelen kirlilik ihbarı üzerine çevre denetim ekipleri bölgeye sevk edildi.

Denetim ekipleri, Milas-Yatağan kara yolu Boğayokuşu mevkisinde yaptığı incelemede, çevreye dökülen çok sayıda paketli tavuk tespit etti.

Tavuklar, Milas Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince toplandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, çevre kirliliğine neden olan ve Milas'ta faaliyet gösterdiği belirlenen firmaya Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 819 bin 801 lira idari para cezası kesti.
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