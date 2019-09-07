Muğla'da bir garip olay: Çöpler çalındı!

Muğla’da çevre kirliliğine savaş açan İmdat Avcı, 27 yıldır yaz sezonunun sonunda koylarda temizlik yapıyor. Bu yıl da eşi yıldız ve kızı Türkü ile birlikte 23 gün temizlik yaptılar.

Topladığı çöplerle Marmaris yat Limanı’na yanaşan Avcı Ailesi’ni belediye görevlileri karşıladı

Ancak herkesi şok eden bir olay yaşandı. Topladıkları çöpler çalındı. İmdat Avcı, “300 torba çöp topladık. 50 torbası çalındı. Birileri, ‘Bakın biz de temizlik yaptık’ demek için mi çaldı acaba? Ne diyeceğimi bilemiyorum” dedi.