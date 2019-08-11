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Muğla’da bayramlaşma programı yapıldı

Kurban Bayramı nedeniyle Muğla Valiliği’nce düzenlenen Bayramlaşma Programı Menteşe’deki Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

11 Ağustos 2019 Pazar 12:19
Muğla’da bayramlaşma programı yapıldı

Kurban Bayramı nedeniyle Muğla Valiliği’nce düzenlenen Bayramlaşma Programı Menteşe’deki Öğretmenevinde gerçekleştirildi.


Bayramlaşma programında Muğla Valisi Esengül Civelek, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK yetkilileri ve vatandaşların bayramını kutladı.


Bayramlaşma programına Vali Esengül Civelek, Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.


Vali Esengül Civelek ve beraberindeki heyet, Menteşe Öğretmenevindeki programın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katılarak, polis ve askerlerin bayramını kutladı. Bayramlaşma programı kapsamında Huzurevi sakinleri ile bayramlaşan Vali Civelek, daha sonra Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Vali Civelek, dernek ziyaretinin ardından şehit ailelerini ve gazileri evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 12:19
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