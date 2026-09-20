Çin’de heyelan 2 can aldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çin’in Sıçuan eyaletinde meydana gelen heyelan sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olayda kayıp olduğu bildirilen 5 kişiden 2’sinin cansız bedenine ulaşılırken, ekipler enkaz altında bulunan diğer 3 kişiye ulaşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Çin'in Sıçuan eyaletindeki yerel acil durum yönetimi bürosundan yapılan açıklamaya göre, Pancıhua ilinin Yanbien ilçesindeki Cıliuhı köyü yakınında dün heyelan meydana geldi.
Heyelanda kaybolan kişilerden 2'sinin cansız bedeni bulundu.
3 KİŞİ HALA ARANIYOR
Heyelanda ilk belirlemelere göre 5 kişinin kaybolduğu açıklanmıştı.
Arama ve kurtarma ekipleri kayıp 3 kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.