Muğla'da asansör faciası!
Muğla'nın Milas ilçesinde yük asansörüne binen Gülşen Demirbaş, halatının kopması sonucu hayatını kaybetti.
Muğla'nın Milas ilçesinde yük asansörüne binen Gülşen Demirbaş, halatının kopması sonucu hayatını kaybetti.
Hacıabdi Mahallesi Kışla Caddesi'nde 82 yaşındaki Gülşen Demirbaş, apartmanın dışındaki yük asansörünü kullanmak istedi.
Asansöre binen Demirbaş, yukarı doğru hareket eden asansör halatının kopması sonucu sepetle yere düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Demirbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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