Muğla'da aranan FETÖ şüphelisi eski binbaşı tutuklandı
MUĞLA(AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan eski binbaşı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.
Örgütle bağlantısının bulunduğu gerekçesiyle aranan eski binbaşı M.D'nin ilçede olduğunu belirleyen ekipler, harekete geçti.
Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.