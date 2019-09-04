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Muğla’da araç sayısı 502 Bin 156’ya ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2019 yılı Temmuz ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, Muğla’da toplam araç sayısı 502 bin 156’ya ulaştı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:51
Muğla’da araç sayısı 502 Bin 156’ya ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2019 yılı Temmuz ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, Muğla’da toplam araç sayısı 502 bin 156’ya ulaştı.


Otomobil sayısı 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artışla 208 bin 241’e ulaştı. Muğla’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 208 bin 241 adet otomobil, 9 bin 920 adet minibüs, 4 bin 458 adet otobüs, 73 bin 275 adet kamyonet, 9 bin 466 adet kamyon, 162 bin 305 adet motosiklet, 33 bin 342 adet traktör ve 1149 adet özel amaçlı araç bulunduğu tespit edildi. Oransal olarak en fazla artış yüzde 7,4 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 6 bin 778 adet ile motosiklette gerçekleşti.



2019 yılı Temmuz ayında Muğla’da toplam 11 bin 431 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 6 bin 710 adet ile otomobil yer alırken, ardından 2 bin 248 ile motosiklet, bin 711 adet ile kamyonet, 239 adet ile minibüs, 245 adet ile traktör, 160 adet ile kamyon, 97 adet ile otobüs ve 21 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:51
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