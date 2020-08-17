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Aktüel

Muğla'da akaryakıt istasyonunda alev alan otomobilde hasar oluştu

Yeniakit Publisher
2020-08-17 13:22:39 -
Muğla'da akaryakıt istasyonunda alev alan otomobilde hasar oluştu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde akaryakıt istasyonundaki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kızlan Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gelen 34 UT 4930 plakalı otomobilin motor kısmında yangın başladı.

Alevleri fark eden sürücü, yara almadan araçtan çıkmayı başardı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

İlk incelemelere göre, elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangın yüzünden otomobilde hasar oluştu.

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