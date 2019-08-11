Muğla'da 41 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 41 düzensiz göçmen yakalandı. Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozbük Mahallesi sahiline, yabancı uyruklu kişilerin bırakıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ormanlık alanda yapılan aramada Mısır, Suriye ve Kongo uyruklu 41 düzensiz göçmen yakalandı. Ele geçirilen şişme bot, tekne motoru ve benzine el konuldu. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.

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