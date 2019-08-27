Muğla'da 39 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye hazırlanan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Mobil Radar Timi ekipleri, yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında Datça ilçesinde iki ayrı operasyon düzenledi. Ekipler, Aktur mevkisinde 14, Kalemlik Tepesi bölgesinde ise 25 olmak üzere Suriye uyruklu39 düzensiz göçmeni denize açılmadan yakaladı. Datça İlçe Jandarma Komutanlığına götürülerek işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

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