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Muğla'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye hazırlanan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

27 Ağustos 2019 Salı 12:13
Muğla'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Mobil Radar Timi ekipleri, yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında Datça ilçesinde iki ayrı operasyon düzenledi.

Ekipler, Aktur mevkisinde 14Kalemlik Tepesi bölgesinde ise 25 olmak üzere Suriye uyruklu39 düzensiz göçmeni denize açılmadan yakaladı.

Datça İlçe Jandarma Komutanlığına götürülerek işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 12:13
  1. Muğla'nın Datça ilçesi
  2. düzensiz göçmenler
  3. Göç İdaresi İl Müdürlüğü
  4. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Mobil Radar Timi ekipleri
  5. Kalemlik Tepesi
  6. Datça İlçe Jandarma Komutanlığı
  7. Yunanistan

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