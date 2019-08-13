Muğla'da 38 kaçak göçmen enselendi Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 38 kaçak göçmen yakalandı.

Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri, Akyarlar Mahallesi açıklarında durumlarından şüphelenilen üç lastik botu durdurdu. Botlarda yasa dışı şekilde Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen Suriye, Filistin, Mısır, Kongo ve Liberya uyruklu 27 kaçak göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenler, Turgutreis Limanı'na getirildi.



Marmaris ilçesinde de İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kent merkezinde yaptığı kontrollerde Suriye, Mısır ve Ürdün uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecek.

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