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Gündem Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Gündem

Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 22:43:00 -
Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin sitesinde yer alan bilgiye göre depremin büyüklüğü 3.9 olarak tespit edilirken, derinliğinin 72.4 kilometre olduğu belirlendi.

AFAD 3.6 olarak duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin 62,30 kilometre derinlikte meydana geldiği ortaya çıktı.

Deprem sonrası can ya da mal kaybı olmadığı belirtiliyor.

 

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