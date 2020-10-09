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Aktüel Muğla’da "32 saha jeotermal açılıyor" iddialarına ilişkin açıklama
Aktüel

Muğla’da "32 saha jeotermal açılıyor" iddialarına ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2020-10-09 23:09:00 -
Muğla’da "32 saha jeotermal açılıyor" iddialarına ilişkin açıklama

MUĞLA (AA) - Muğla Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü, kentte 32 işletmenin jeotermal ruhsatının bulunduğunu ve bu işletmelerin halen faaliyetlerine devam ettiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında Muğla'da "32 saha Jeotermal (JES) açılıyor" haberleri üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapıldığı belirtildi.

Kentte 32 işletme ruhsatı bulunduğu ve bu işletmelerin halen faaliyetlerine devam ettiği kaydedilen açıklamada, "İlimizdeki jeotermal kaynak işletme ruhsatlı sahalarında elde edilmiş en yüksek sıcaklık değeri 42 derece olup, Köyceğiz, Dalaman ve Bodrum ilçelerinde termal turizme yönelik olarak kullanılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bu kapsamda termal turizme yönelik olarak Köyceğiz, Dalaman ve Bodrum ilçelerinde işletmelerin bulunduğu aktarılan açıklamada, turizmini 12 aya yayılması için jeotermal su potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla 2019'da Muğla Valiliğince Bodrum ilçesinde uygun bulunacak bir alanın termal turizm merkezi ilan edilmesi için çalışma başlatıldığı vurgulandı.

Kentte en yüksek ısı değeri 42 derece ölçüldüğünden enerji üretimine yönelik santral kurulması veya bu yönde çalışma yapılmasının mümkün olmadığı kaydedilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

"Muğla'da geçmişte ruhsat verilen sahalar da dahil olmak üzere hiçbir şekilde doğa tahribatına izin verilmediği, bundan sonraki tüm süreçlerde de ilgili mevzuat çerçevesinde ve hassasiyet içerisinde çalışmaların sürdürüleceği bildirildi."



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