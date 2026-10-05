Muğla'da 22 kırsal kalkınma projesine 110 milyon liranın üzerinde hibe desteği

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün Kırsal Kalkınma Hibe Yatırım Projeleri kapsamında hazırladığı 22 projenin imza töreni, İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlendi. Toplam yatırım tutarı 222,5 milyon lirayı bulan projelere 110 milyon liranın üzerinde hibe desteği sağlanacağı bildirildi.

Törene Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ve Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar'ın yanı sıra kamu kurumlarının temsilcileri, üreticiler, sanayiciler, kooperatif ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Hibe oranları yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişiyor

Törende konuşan Baydar, kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 22 üretici ve sanayicinin önemli projeleri hayata geçireceğini söyledi. Baydar, "Toplamda 22 projemiz, 222,5 milyon TL'lik proje tutarı ve yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişen hibe oranlarıyla hayata geçirilecek. Toplamda 110 milyon liranın üzerinde hibe desteği sağlanacak" dedi. İl Müdürü, yatırımlar tamamlandığında bunların üretici ve müteşebbislerin kullanımında olacağını, istihdam, üretim ve tarımın sürdürülebilirliği açısından da kıymetli olduklarını dile getirdi.

Üreticilerin yanında olduklarını ifade eden Baydar, il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan yaklaşık 850 personelle sahada çalıştıklarını anlattı. "Muğla'da yaklaşık 30 bin üreticimize hizmet veriyoruz. Bunların içerisinde 24 bin hayvancılık işletmemiz bulunuyor" diyen Baydar, bütün köyleri, mahalleleri ve çiftçileri ziyaret ederek işlerini kolaylaştırmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

2026'da yaklaşık 1,2 milyar liralık ödeme planlanıyor

Baydar, 2025 yılında üreticilerin hesaplarına 724 milyon liralık nakdi destek aktarıldığını, 2026'da ise yaklaşık 1,2 milyar liralık ödemenin gerçekleştirilmesinin planlandığını belirtti. Üreticilere mazot desteğinin tamamının, gübre desteğinin ise yüzde 50'sinin sağlandığını belirten Baydar, desteklerin belirlenmesi ve ödenmesi sürecinde saha çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Vali Akbıyık: "Üreten kim varsa yanındayız"

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Türkiye'nin üretim gücünün artırılması hedefi doğrultusunda tarım sektörüne yönelik yatırımların önemine işaret etti. Akbıyık, "Üreten kim varsa biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın temsilcisi olarak, Tarım ve Orman Bakanımızın temsilcisi olarak ve Muğla Valiliği olarak sizlerin yanındayız. Kooperatiflerimize ve üreticilerimize imkanlarımız ölçüsünde destek veriyoruz" dedi.

Muğla'nın yalnızca turizmde değil, tarım ve hayvancılık alanında da Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Akbıyık, kentte çok sayıda tarımsal ürün üretildiğini söyledi. Vali, ilin su ürünleri, arıcılık, zeytin ve narenciye üretiminde Türkiye'nin önde gelen illeri arasında bulunduğunu, tarım, turizm, madencilik ve diğer sektörlerde önemli bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Kentin yüzde 70'inin ormanlarla kaplı olduğunu hatırlatan Akbıyık, "Muğla Türkiye'nin gerçekten parlayan, gelişen yıldızı. Biz hiçbir sektörü diğerine feda etmeden, burada yaşayan insanlarımızın lehine olacak her türlü girişime ve projeye destek veriyoruz" diye konuştu.

Valilik olarak tarımdan hayvancılığa, su ürünlerinden arıcılığa kadar farklı alanlardaki projelere katkı sunduklarını belirten Akbıyık, Muğla çiftçisinin üretim ve hayvancılık konusunda Türkiye'nin önde gelen üreticileri arasında yer aldığını söyledi. Vali, projelerin hazırlanmasında emeği geçen İl Müdürlüğü personeline, üreticilere ve destek veren tüm kurumlara teşekkür ederek yatırımların Muğla'ya hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Kırsal Kalkınma Hibe Yatırım Projeleri kapsamında destek almaya hak kazanan üretici ve yatırımcılarla protokoller imzalandı.