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Aktüel Muğla'da 100 bin sazan yavrusu göle bırakıldı
Aktüel

Muğla'da 100 bin sazan yavrusu göle bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 16:09:52 -
Muğla'da 100 bin sazan yavrusu göle bırakıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'da, balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla Köyceğiz Gölü'ne 100 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Köyceğiz Kaymakamı Hasan Musap Okatan, göle balık bırakma etkinliğinde yaptığı konuşmada, kalkınmanın yapı taşlarından birinin üretim olduğunu söyledi.

Muğla'nın tarım ve su ürünleri üretiminde çok önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Okatan, bu doğrultuda gerçekleştirdikleri etkinliğin de büyük önem arz ettiğini kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise ekolojik yaşamı desteklemek ve yerel balıkçılığa katkı sağlamak amacıyla çalışma yürüttüklerini anlattı.

Türkiye'de deniz kültür balığı yetiştiriciliğinin yüzde 65'inin Muğla'da gerçekleştirildiğini bildiren Saylak, "Hem deniz kültür balıkçılığı yetiştiriciliğinde hem de iç sularımızda yapılan alabalık üretiminde ülkede birinci sıradayız. Bugün Köyceğiz Gölü'ne 100 bin balık bırakacağız. 2007 yılından bu yana Muğla'daki göllere 1 milyon 383 bin yavru balık bıraktık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsünde üretilen 100 bin sazan yavrusu göle bırakıldı.




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