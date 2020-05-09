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Aktüel

Muğla Valisi Civelek'ten evde kalma çağrısı:

"(Yarın) Büyüklerimizin dışarıda olduğu saatlerde onlara duyduğumuz saygı, hürmet, sevgi ve sorumluluk duygusuyla biz evde kalalım ve dışarıya çıkmayalım"

Yeniakit Publisher
2020-05-09 18:06:14 -
Muğla Valisi Civelek'ten evde kalma çağrısı:

MUĞLA (AA) - Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı Muğla'da Vali Esengül Civelek, 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların yarın dışarıda olduğu saatlerde vatandaşların evlerde kalmasını istedi.

Civelek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların uzun bir aradan sonra yarın 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kurallarına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sokağa çıkacağını belirtti.

Bu nedenle yaklaşık iki aydır evlerinde kalan büyüklerin sağlığını korumak istediklerini vurgulayan Civelek, şunları kaydetti:

"Büyüklerimizin dışarıda olduğu saatlerde onlara duyduğumuz saygı, hürmet, sevgi ve sorumluluk duygusuyla biz evde kalalım ve dışarıya çıkmayalım. Salgının önlenmesinde en önemli etkenin sosyal izolasyonu sağlamak olduğunu unutmayalım. Tedbiri elden bırakmayalım, hepimiz sorumluyuz."

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