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Gündem Muğla Ortaca'da deprem
Gündem

Muğla Ortaca'da deprem

AFAD açıklamasına göre; Muğla’nın ortaca ilçesinde 3,7 şiddetinde bir deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 01:25:00 -
Muğla Ortaca'da deprem

AFAD açıklamasına göre; Muğla’nın ortaca ilçesinde 3,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 00:49’da kayıtlara geçti.

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