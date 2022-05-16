Muğla Ortaca'da deprem
AFAD açıklamasına göre; Muğla’nın ortaca ilçesinde 3,7 şiddetinde bir deprem oldu.
AFAD açıklamasına göre; Muğla’nın ortaca ilçesinde 3,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 00:49’da kayıtlara geçti.
AFAD açıklamasına göre; Muğla’nın ortaca ilçesinde 3,7 şiddetinde bir deprem oldu.
AFAD açıklamasına göre; Muğla’nın ortaca ilçesinde 3,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem saat 00:49’da kayıtlara geçti.
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