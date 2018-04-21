Muğla merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu!
Muğla merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 11 zanlı göz altına alındı. Gözaltına alınan 11 zanlıdan 2'si tutuklandı.21 Nisan 2018 Cumartesi 10:28
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 2'si tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında yer aldıkları ve ankesörlü telefonla iletişim kurdukları öne sürülenlere yönelik Muğla, Konya, Ağrı, Şırnak, Şanlıurfa, Sivas ve Kayseri'de 13 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı.
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