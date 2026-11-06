Muğla Menteşe'de seyir halindeki otomobil alev aldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Muğla Menteşe'de Uğur Mumcu Bulvarı'nda seyir halindeki 48 AZ 650 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ve polisin sevk edildiği olayda yangın söndürülürken yaralanan olmadı, otomobilde maddi hasar oluştu ve soruşturma sürüyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Yangın, Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 AZ 650 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı