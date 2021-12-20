Muğla Kavaklıdere’de okullar tatil mi? Kavaklıdere’de bugün okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü pek çok ilin yanı sıra Sivas için de kar yağışı uyarısında bulundu. Bu uyarı üzerine pek çok veli ve öğrenci Sivas'ta bugün okullar tatil mi edildi sorusuyla Sivas Valiliği'nin yaptığı duyuruları takip ediyor. Kar yoğunluğuna bağlı olarak bazı illerde okullar tatil edilirken Muğla Kavaklıdere’de okullar bugün tatil edilip edilmediği sorgulanıyor.

Muğla’da bugün okullar tatil mi?

Muğla Valiliği'nden yarın okulların tatil edileceğine ilişkin bir açıklama gelmedi.Muğla`nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim yapılan bazı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.