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Muğla dev organizasyona hazır

2019 FIA Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:50
Muğla dev organizasyona hazır

2019 FIA Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11. ayağı Türkiye Rallisi, 12-15 Eylül’de Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Marmaris’te düzenleniyor. Bu yıl ülkemizin ev sahipliği yapacağı en büyük spor organizasyonu özelliğine sahip etkinlik, izleyenlere 4 gün boyunca dünyaca ünlü pilotları izleyip, yeşil ve mavinin buluştuğu bölgede heyecan dolu anlar yaşatacak.


Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Marmaris Ticaret Odası katkılarıyla düzenlenen ralli 988.50 kilometrelik parkurda 310 kilometre uzunluğundaki 17 özel etapta büyük bir rekabete sahne olacak.


2018’de kullanılan ve hem yarışanlar hem de otoritelerin büyük beğenisini kazanan parkurda bu yıl birkaç küçük değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler arasında cumartesi günü 10. ve 13. etap olarak geçilecek olan ve muhteşem bir manzara sunan 17 km’lik Kızlan etabının eklenmesi ve cuma gününden pazar gününe geçen ve 2018’e göre ters yönde geçilecek olan Çiçekli etabı yer alıyor. Servis park bir kez daha Marmaris merkeze oldukça yakın olan Asparan’ın tepesinde konumlandırılacak.


Takımlar, 12 Eylül Perşembe günü Değirmanyanı’ndaki kısa shakededown etabında araçlarının son ayarlarını yaparak organizasyona başlayacaklar. 12 Eylül Perşembe akşamı Marmaris Yat Limanı’nda düzenlenecek seremonik start ve geçtiğimiz yıl 50 bin kişinin nefeslerini tutarak izlediği şehir merkezindeki iki kilometrelik seyirci özel etabı, yine binlerce kişiyi büyüleyecek.


Ekipler cuma günü İçmeler’deki 24.80 km’lik etapla güne başlayarak geçen yıla kıyasla bazı değişiklikler yapılan ve toplamda 38.15 km ile rallinin en uzun etabı olan Çetibeli’ye geçecekler. Cuma günü son olarak 16.57 km’lik Ula etabı geçilecek ve ekipler servis parktaki bakım ve ikmaller sonrasında öğleden sonra bu üç özel etabı tekrarlayarak Asparan’da günü noktalayacaklar.


14 Eylül Cumartesi günü ise toplamda altı etap yer alacak. Gün 33 km. uzunluğundaki Yeşilbelde etabıyla başlayacak ve ardından 8.75 km’lik Datça etabıyla devam edecek. Ekipler, Asparan’daki servis alanına dönmeden önce Kızlan etabında mücadele edecekler. Bu sene eklenen yeni özel etap Kızlan özellikle ilk kilometrelerinde yer alan ve birbirini takip eden atlama noktalarıyla izleyenlere görsel bir şölen sunacak. Cumartesi öğleden sonra bu üç özel etap tekrarlanacak.


15 Eylül Pazar günü iki 7.22 km’lik Marmaris etabı geçilecek ve bunlardan ikincisi avantaj etabı (power stage) olacak. Aynı gün geçilecek olan 11.32 km’lik Gökçe ve 13.20 km’lik Çiçekli etabı ile rallinin son günü ekiplere zorlu bir mücadele sunacak.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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