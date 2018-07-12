Muğla Datça'da seyir halindeki yolcu otobüsü alev aldı

İstanbul'dan Datça'ya giden Ahmet Uludere yönetimindeki yolcu otobüsünün motor kısmı Datça'da alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, yol kenarına durdurduğu otobüsteki 21 yolcuyu tahliye etti.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Otobüsten sıçrayan alevlerin neden olduğu orman yangınına da yangın söndürme ekipleriyle karadan, helikopterle havadan müdahale edildi.

Yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi, küçük bir ormanlık alan zarar gördü.

Yolcular, başka bir otobüsle Datça'ya gitmek üzere yola çıktı.

Kaynak: AA, DHA, İHA