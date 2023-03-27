  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Akar: Buna meydan vermeyelim

Altın tahminleri bir bir çıkan Mert Başaran bu rakamı ilk kez telaffuz etti: Altın 2070...

Ersan Şen'in insicamı bozuldu!

İstanbul'da kepazelik! Şehitliğin üzerine hayvan barınağı kurdular

Bu borçlar varken, bu transferler niye? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu!

Dev Alman bankası açıkladı! Ne altın ne dolar kripto para: BTC alım satım hizmeti verecek! Yeni fırsat hamlesi...

Türkiye, Rusya ve Çin'den bomba altın hamlesi! ABD'liler 'çok tuhaf' diyerek açıkladı

Bomba iddia gerçek çıktı! Ukrayna duyurdu: Vladimir Putin'in özel olarak görevlendirdiği komutan öldürüldü

Netanyahu için yolu sonu geliyor! Ortalık çok ama çok karışacak...

Putin'in gizlice Türkiye'de bu adımı atacağıkonuşuluyordu! Kremlin 'Öyle bir şey yok' diyerek duyurdu
Gündem Muğla Datça’da 59 düzensiz göçmen kurtardı
Gündem

Muğla Datça’da 59 düzensiz göçmen kurtardı

Yeniakit Publisher
2023-03-27 19:29:00 -
Muğla Datça’da 59 düzensiz göçmen kurtardı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında can salları içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.
 
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23