Muğla Datça’da 59 düzensiz göçmen kurtardı
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.
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