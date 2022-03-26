Muğla Datça Devlet Hastanesi Şoförlü araç kiralama hizmeti alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 36 aylık diyaliz hastalarının taşınması için şoför araç kiralama hizmet hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat

Kalite ve standarda ilişkin belgeler:

Liftlere ait teknik Özellikler ve Liftlerde bulunması istenen sertifikalar (1) Engelli Lifti'nin,2006/42/AT sayılı Makina Emniyet Direktifi,2006/95/AT sayılı Düşük Voltaj Direktifi, uygunluk raporu ve CE uygunluk onayı TS EN 1756-2+A1 standartlarına uygun olmalıdır CE Uygunluk onayında tevsik edilmiştir. (2) 2004/108/AT sayılı EMC Direktifine uygunluğunu gösteren muayene ve deneyleri içeren raporlar (3) 72/245/AT veya ECE R 10 direktifine uygunluğunu gösteren muayene ve deneyleri içeren raporlar (4) ECE R 10 Belgesi (5) TSE' den alınmış olan "hidrolik tertibatlı engelli asansör monteli araç" için düzenlenmiş olan teknik dosya kabul yazısı (6) Ürünlerin kalite güvence sistemi güvencesiyle üretildiğinin belgesi olan, İSO 9001: 2008 Kalite Belgesi Engelli liftli yerli imalat CE standartlarına uygun olmalıdır.

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir.Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

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