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Medya

Müge Anlı'ya rakip olacağı konuşuluyordu! Didem Arslan Yılmaz'ın yeni programı belli oldu

Geçtiğimiz günlerde Habertürk'ten ayrılarak Müge Anlı ile Tatlı Sert programına rakip olacağı konuşulan spiker Didem Arslan Yılmaz'ın yeni projesinin detayları belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 18:14:00 - 2020-07-27 18:14:47
Müge Anlı'ya rakip olacağı konuşuluyordu! Didem Arslan Yılmaz'ın yeni programı belli oldu

Habertürk’ten ayrılan Didem Arslan Yılmaz Show TV’ye geçti. Arslan’ın sunacağı programın haber olmayacağı programın adının da, ‘Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ olacağı öğrenildi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Didem Arslan, “Artık Habertürk’de olmayacağım. Ama aynı çatı altında olacağız. Show Tv’deyim artık. Çok uzağa gitmiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Didem Arslan’ın, CİNER Yayın Holding tarafından yapılan basın açıklamasıyla, Show TV’de program yapacağı resmiyet kazandı.

Yapılan açıklamada, “Didem Arslan Yılmaz, Show TV’de canlı yayınlanacak yepyeni bir program ve içerikle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor” ifadeleri kullanıldı.

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