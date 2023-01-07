Müge Anlı'nın programındaki Sinan Sardoğan hakkında flaş karar! Pazartesi günü...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, kayıp Arife Gökçe'nin ortadan kaybolmasıyla ilgili baş şüpheli olarak gösterilen ve yaşlı kadınlara ahlaksızlık yaptığı ortaya çıkan Sinan Sardoğan gözaltına alındı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, hakkında mide bulandıran iddialar bulunan Sinan Sardoğan'ın gözaltına alındığı bildirildi. Kayıp Arife Gökçe'nin arandığı programda şüphelerin üzerinde yoğunlaştığı Sardoğan'ın, son olarak yaşlı kadınlara cinsel içerikli mesajlar attığı ortaya çıkmıştı.
Son olarak bir sosyal paylaşım sitesinde Sinan Sardoğan'ın gözaltına alındığı görüntüler yayınlandı.
Polis ekiplerinin, Sinan Sardoğan'ın kaldığı otel odasına gelerek, gözaltı kararını tebliğ ettiği ve üst araması yaptığı görüntülerde, Sardoğan'ın ters kelepçe yapılarak gözaltına alındığı görüldü.
Küçük bir çocuğa cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alındığı iddia edilen Sardoğan, muhabirlerin sorduğu soruları yanıtsız bıraktı.
Sinan Sardoğan, "Arife Gökçe nerede?" sorusuna "Bilmiyorum" diye cevap verdi.
Sardoğan'ın Pazartesi yayına çıkmaması bekleniyor.