Müge Anlı'nın gerçek yüzü ortaya çıktı!

Müge Anlı, bugün çıktığı canlı yayın programında ölümden döndüğünü açıkladı. Anlı, 'Dün sonu çok kötü olacak bir kaza atlattım' dedi.

ATV ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, dün 49. yaş gününü kutladı. Anlı, bugünkü canlı yayında çok büyük bir kaza geçirdiğini söyledi.

“Çok büyük bir kaza atlattım”

Müge Anlı, "Dün sonu çok kötü olacak bir kaza atlattım" dedi.

Ailesinin endişelendiğini ifade eden Anlı, "Evdekiler bile dediler ki, Tuğba o kadar mutlu oldu ki, onun duaları seni korudu" dediler.

Kaza atlatan Müge Anlı, kendisini Tuğba'nın dualarının koruduğunu ifade etti.

Kendiyle çelişti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Anlı'yı çeken kameranın sallanması sonucu ünlü sunucunun göz torbaları ortaya çıktı.

Filtre kullanıldığı gerçeği hayranlarında büyük şaşkınlık oluştururken, akıllara Anlı'nın daha önce fotoğraflarında filtre kullananlarla ilgili yaptığı, "Aynaya baktığın şu surat. Filtreyle şu surata geliyorsun. Bu ciddi bir psikolojik rahatsızlık, ben size söyleyeyim. Bunun sonu intihara kadar varır'' yorumu geldi.

Müge Anlı'nın filtre kullandığını öğrenen sosyal medya kullanıcıları 'Gerçek yüzü ortaya çıktı' yorumları yaptı.