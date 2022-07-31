Müge Anlı'nın babası öldü mü? İhsan Anlı neden öldü hastalığı neydi?
Gazeteci Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı vefat etti. İhsan Anlı'nın cenaze töreninin ne zaman gerçekleştirileceği araştırılıyor. Peki, Müge Anlı'nın babasının hastalığı neydi?
ATV ekranlarında yayımlanan Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı’nın babası İhsan Anlı yaşamını yitirdi. Peki, çok kişi İhsan Anlı’nın kim olduğunu hastalığını araştırıyor.
Müge Anlı'nın babası öldü mü? İhsan Anlı neden öldü hastalığı neydi?
Hürriyet'te yer alan habere göre: Müge Anlı'nın babası İhsan Anlı yaşamını yitirdi. Uzun süredir kanser tedavisi gören İhsan Anlı'nın cenaze töreni 30 Temmuz Cumartesi günü Fatih Camisi’nde kılınan öğle namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildi.