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Gündem Müge Anlı, Suriyeli gence öyle bir ayar verdi ki...
Gündem

Müge Anlı, Suriyeli gence öyle bir ayar verdi ki...

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sunucu Müge Anlı, 13 yaşındaki Suriye kökenli Celil Seyit'in, ruhsatsız pompalı tüfeği olduğunu belirten ağabeyine "Silaha o kadar meraklıysan gidip ülkeni korusaydın" dediği çıkışıyla sosyal medyada viral oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 15:32:00 -
Müge Anlı, Suriyeli gence öyle bir ayar verdi ki...

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sunucu Müge Anlı, 13 yaşındaki Suriye kökenli Celil Seyit'in, ruhsatsız pompalı tüfeği olduğunu belirten ağabeyine "Silaha o kadar meraklıysan gidip ülkeni korusaydın" dediği çıkışıyla sosyal medyada viral oldu.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, son bölümünde çok konuşulacak bir tepki vererek sosyal medyada gündem oldu.

5 yıldır kayıp olan ve yakınlarının bulunması için Müge Anlı'dan yardım istemek üzere katıldığı programda, Celil Seyit'in izinin sürülmesi için bağlantı kurulan Suriye kökenli abisi, Antalya'da yaşadığını ve evinde ruhsatsız pompalı tüfek bulundurduğunu söyleyinc ünlü sunucu çıldırdı!

 

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