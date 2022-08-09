Müge Anlı geri dönüyor!
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yaz arasında evlenen sunucu ile tekrar tartışmalı programlarla izleyici karşısına çıkıyor. Yaz tatilinde emniyet müdürü ile evlenen Müge Anlı 2022 yeni sezonun yayınlanma tarihini 29 Ağustos olarak açıkladı.
ATV ekranlarında yayınlanan ve tartışmalı konukları ile zaman zaman eleştirilere sebep olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezona başlıyor. Yaz tatili döneminde bir emniyet müdürü ile evlenen Müge Anlı 2022 yeni sezonun yayınlanma tarihini açıkladı. 15. sezonun yayın tarihi hakkında, ilk ağızdan açıklama geldi.
Yeni sezon tarihi açıklandı
Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği, çoğu adli vakaların taraflarının tartıştırıldığı ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi netlik kazandı.
Ne zaman başlayacak?
Müge Anlı resmi Instagram hesabı üzerinden Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 29 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.
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