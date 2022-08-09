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Medya Müge Anlı geri dönüyor!
Medya

Müge Anlı geri dönüyor!

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yaz arasında evlenen sunucu ile tekrar tartışmalı programlarla izleyici karşısına çıkıyor. Yaz tatilinde emniyet müdürü ile evlenen Müge Anlı 2022 yeni sezonun yayınlanma tarihini 29 Ağustos olarak açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 16:26:00 - 2022-08-09 16:43:04
Müge Anlı geri dönüyor!

ATV ekranlarında yayınlanan ve tartışmalı konukları ile zaman zaman eleştirilere sebep olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezona başlıyor. Yaz tatili döneminde bir emniyet müdürü ile evlenen Müge Anlı 2022 yeni sezonun yayınlanma tarihini açıkladı. 15. sezonun yayın tarihi hakkında, ilk ağızdan açıklama geldi.

Yeni sezon tarihi açıklandı

Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği, çoğu adli vakaların taraflarının tartıştırıldığı ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon tarihi netlik kazandı.

Ne zaman başlayacak?

Müge Anlı resmi Instagram hesabı üzerinden Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 29 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

 


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