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Gündem Müftülüğünden utan bari! Terör partisine adaylık başvurusu
Gündem

Müftülüğünden utan bari! Terör partisine adaylık başvurusu

Yeniakit Publisher
2023-12-10 15:51:00 -
Müftülüğünden utan bari! Terör partisine adaylık başvurusu

Eski Diyarbakır Müftüsü Nimetullah Erdoğmuş, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden (HEDEP) Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına başvuru yaptı.

HDP eski milletvekili ve TBMM başkanvekilliği görevlerini de yapan eski Diyarbakır Müftüsü Nimetullah Erdoğmuş, HEDEP Diyarbakır İl Başkanlığına giderek müracaatını yaptı.

Erdoğmuş terör partisinden müracaatını yaparken, Diyarbakır'a hizmet için bu başvuruyu yaptığını söyledi.

TBMM Başkenvekillilği de yapmıştı

2015 yılında Diyarbakır İl Müftülüğü görevinden emekli olduktan sonra HDP Diyarbakır Milletvekili olan Nimetullah Erdoğmuş, TBMM başkanvekilliği görevini de yürüttü.

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