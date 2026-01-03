Müfterilerin kirli oyunu elinde patladı! Halk TV’nin "yalan rüzgarı"na tokat gibi cevap: Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel o iftiraları bir bir çöpe attı

Milli ve manevi değerlere savaş açan, algı operasyonlarıyla halkı yanıltmayı görev edinen malum medya organının (Halk TV) yayınladığı haberin tamamen hayal ürünü olduğunu belirten Gürzel, bu iftira furyasına karşı hukuk önünde hesap sorulacağını bildirdi. Beykoz’un hizmet aşkıyla çalışan yöneticilerini itibarsızlaştırmaya çalışan zihniyetin kurguladığı senaryo, bizzat muhatabı tarafından yapılan sert açıklamayla yerle bir oldu.

Gürzel, yaptığı açıklamada şahsına yönelik algı operasyonunun hiçbir belgeye dayanmadığını ve kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını vurguladı. "Hizmetlerimizi gölgeleyemeyecekler" mesajı veren Başkan Vekili, müfterilerin kirli oyunlarını yüzlerine çarptı. Yerel yönetimde elde edilen başarıları karalamak için yalanı ekmek kapısı haline getiren bu kanalın haberi, Beykoz halkı tarafından da sert tepkiyle karşılandı. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu olduğunu hatırlatan Gürzel, yargı sürecinin başladığını ve bu operasyonel haberciliğe asla boyun eğmeyeceklerini ifade etti.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, bir televizyon kanalında yayımlanan ve şahsını hedef alan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Gürzel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün Halk TV'de yayımlanan ve şahsımı hedef alan haber, gerçeği yansıtmamaktadır. Habere konu edilen ihale, 19 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş ve 31 Aralık 2024 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. Ben ise 10 Mart 2025 tarihinde Beykoz Belediye Başkan Vekili olarak göreve başladım. Açıkça ifade etmek isterim ki görevde olmadığım bir tarihte yapılan ihale ile ilişkilendirilmem hem hukuken hem de fiilen mümkün değildir. Belgelerle sabit bu gerçeğe rağmen yapılan yayın, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. Basın kuruluşlarını, doğru bilgiye ve gazetecilik sorumluluğuna uygun davranmaya, Halk TV'yi ise bu hatalı yayını düzeltmeye davet ediyorum."

Özlem Vural Gürzel CHP'den istifa etmişti

CHP'li tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine Başkan Vekili seçilen Özlem Vural Gürzel de 9 Eylül'de yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Gürzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seçilmiş belediye başkanı ve meclis grubumdaki bazı kişilerin yalnızca kişisel hırslarını gerçekleştirmemiş olmam sebebiyle hakaretlere ve cinsiyetçi söylemlere maruz bırakıldım. Bana yöneltilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır" iddiasını dile getirmişti.

Gürzel, tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine 10 Mart 2025 tarihinde Belediye Başkan Vekili olarak seçilmişti. Köseler, 27 Şubat 2025 tarihinde "İhaleye fesat karıştırma" soruşturmasına gözaltına alınmış ve daha sonra tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Gürzel'in istifasını duyurmasının ardından Beykoz Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri Murat Uzun ve Uğur Gökdemir de partilerinden istifa ettiklerini açıklamıştı. Beykoz Belediyesi Meclisi'nden CHP'li üç üyenin istifası ile parti çoğunluğu kaybetmişti.