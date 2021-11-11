Müflis tüccar, eski defterleri karıştırırmış! Oda TV, Akit'le ilgili kararı 7 yıl sonra gündeme getirdi

Gazetemiz Yeni Akit'te yıllar önce yayınlanan, "Olmasaydı da olurduk" ilanı hakkında CHP'li Mahmut Tanal Basın İlan Kurumu'na şikayette bulunmuş, kurum da doğal olarak cezaya gerek olmadığına karar vermişti.

2014 yılında verilen bu karar, Oda TV'nin gündemine yeni girdi. "Müflis tüccar, eski defterleri karıştırırmış" sözünü hatırlatan bir habere imza atan Oda TV, yıllar önce gazetemizle ilgili verilen kararı gündeme taşıdı. Yayınlanan haberde, kararın 10 Kasım'da verildiği algısı da oluşturularak kemalistler kışkırtılmaya çalışıldı.

Dün, 10 Kasım'da yayınlanan söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:

Kurtuluş mücadelesiyle bir ulusun kaderini değiştiren Mustafa Kemal Atatürk, dün tüm Türkiye'de özlemle anıldı. Saat 09.05'te ise hayat 1 dakika durdu.

2013 yılının 10 Kasım’ında bir şirket tarafından medyada yayınlanan “Olmasaydı olmazdık” ilanına karşılık, İslamcı Sancaktar grubu tarafından verilen ve hükümete yakın Yeni Akit gazetesinde tam sayfa yayınlanan “Olmasaydı olurduk” ilanına, kamuoyundan büyük tepki gelmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal o dönem, "Başkalarının önem verdiği, değer verdiği, sevdiği, saydığı bir ulusal kahramanın ölüm yıldönümünde, böyle bir ilanın yer alması açık ve net bir şekilde saygısızlık ve kışkırtıcılıktır" diyerek Yeni Akit gazetesini Basın İlan Kurumu’na şikâyet etmişti.

İşte, dün, 10 Kasım’da Atatürk’ü büyük bir özlemle anarken...

Odatv, bu şikâyetin sonucunu merak edip Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Kararı’na ulaştı. Sonuç şaşırtıcı olmadı! Zira, Basın İlan Kurumu, Atatürk’e karşı yapılan bu ilanı “basın özgürlüğü” olarak kabul etti. Muhalif basına, yok yere günlük para cezalarıyla, hatta sürekli ilan kesme gibi çok ağır cezalarla cezalandıran Basın İlan Kurumu, Akit’e ceza verilmesine mahal olmadığına hükmetti.

17 Ocak 2014 tarihli Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu kararında, Yeni Akit’e ceza verilmemesinin gerekçesi özetle şöyle açıklandı:

“Yapılan incelemede ise, Yeni Akit gazetesinin 10 Kasım 2013 tarihli nüshasının 12’nci sayfasında tam sayfa olarak 'Olmasaydı da olurduk. ı88ı-ı938' ifadeleriyle yayımlanan ilanın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da, doğum ve ölüm yılları zikredilerek verilmesi nedeniyle kendisine yönelik olduğu açıktır; bu konuda herhangi bir tartışma dahi yoktur. Ancak, şikayet konusu bu ilanın basının haber verme ve ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kaldığı dolayısıyla Basın Ahlak Esasları Hakkında ı29 sayılı Genel Kurul kararının ı inci maddesinin ı bendini ihlal etmediği kanaatine varılmıştır.

Bu itibarla, yukarıda belirtilen gerekçeler dikkate alınmak suretiyle, Yeni Akit gazetesinin 10 Kasım 2013 tarihli nüshasının 12’nci sayfasında tam sayfa olarak 'Olmasaydı da olurduk. 1881-1938' ifadeleriyle yayımladığı ilan, Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının 1’inci maddesini ve aynı maddenin (1) bendini ihlal etmediğinden anılan Gazete hakkında 195 sayılı Kanun'un 49 uncu maddesinin {a) bendine göre müeyyide uygulanmasına mahal olmadığına...”