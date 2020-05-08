Müdür Sünnetçioğlu’ndan “Evde Kal, Hareketsiz Kalma” önerisi

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, korona virüs salgını sürecinde evlerine kapananlara sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü, sağlıklı kalmaları ve hareketsiz kalmamaları konusunda önerilerde bulundu.

“Evde Kal, Sağlıklı Kal, Hareketsiz Kalma” sloganıyla açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, “Bu süreçte evde kalma süresinin uzaması, hareketsizlik, kişilerin stres altında kaldıklarında veya sıkıldıklarında normalden daha fazla yiyecek tüketimleri sonucu vücut ağırlığında değişimlere neden olabilir. Unutmayınız ki obezite ve obeziteye bağlı kronik hastalıklar toplum için önemli bir halk sağlığı sorunudur. Sağlıklı besleme bilincini ve farkındalığını oluşturmak için bulaşıcı olmayan kronik hastalıklar, gebe ve çocuk beslenmesine yönelik beslenme danışmanlığı hizmeti vermek amacıyla ilçe sağlık müdürlüklerimiz ve sağlıklı hayat merkezlerimizdeki diyetisyenlerimiz online hizmet vermektedir” dedi.

Dengeli beslenmenin sağlığın korunması için esas olduğunu vurgulayan Sünnetçioğlu, 5 besin grubunda bulunan çeşitli besinlerin yeterli miktarlarda alınması gerektiğini belirti. Sünnetçioğlu, “Süt ve ürünleri, et, tavuk, balık, yumurta, baklagiller, yağlı tohumlar, sert kabuklu yemişler, tam tahıllı ekmek ve tahıllar, sebze ve meyvelerin yer aldığı dengeli menüler hazırlanması ve dengeli tüketilmesi gerekir” tavsiyesinde bulundu.