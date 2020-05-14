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Yerel

Müdür Keskin: "Ormanlarımızın doğal yapısını bozmamaya özen gösteriyoruz"

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, üretim çalışmalarını yaparken ormanların doğal yapısını bozmamaya ve ormanların sürdürülebilir orman yönetim, prensip ve kriterlerinden taviz vermemeye özen gösterdiklerini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:05:08 -
Müdür Keskin: "Ormanlarımızın doğal yapısını bozmamaya özen gösteriyoruz"

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, üretim çalışmalarını yaparken ormanların doğal yapısını bozmamaya ve ormanların sürdürülebilir orman yönetim, prensip ve kriterlerinden taviz vermemeye özen gösterdiklerini ifade etti.


Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Türkmendağı Orman İşletme Şefliğinde incelemelerde bulunan Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, 74, 77 ve 89 no’lu bakım bölmelerini kontrol ederek, Orman İşletme Şefi Timuçin Özdemir’den yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Sahalarda yapılması gerekli iş ve işlemler, dikkat edilmesi gereken konular ile alakalı talimatlar veren Bölge Müdürü Keskin, daha sonra üretim çalışmalarını kontrol etti. Standardizasyon, ölçüm ve tasnif işlerinde dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Müdür Keskin, üretim işlerinde çalışan işçilerle de görüşerek iş güvenliği kurallarına özen gösterilmesi istedi.


Piyasadaki gelişme ve orman sanayinin hammadde beklentilerine bağlı olarak üretim çalışmalarının özenle yapılmasını, üretim çalışmalarının hızlı bir şekilde depoya indirilmesini ve piyasanın taleplerini karşılamak için zaman kaybetmeden satışa sunulmasını isteyen Bölge Müdürü Keskin; Üretim çalışmalarını yaparken ormanların doğal yapısını bozmamaya ve ormanların sürdürülebilir orman yönetim prensip ve kriterlerinden taviz vermemeye özen gösterdiklerini söyledi.


2020 yılında yapılacak ormancılık faaliyetlerinde daha iyi sonuçlar alınması için gerekli talimatları veren Bölge Müdürü Hasan Keskin’in incelemelerine Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem ve Türkmendağı Orman İşletme Şefi Timuçin Özdemir eşlik etti.

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