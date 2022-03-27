Müdür görevine kumpasçılar açığa

YAVIUZ SELİM İSTANBUL

Yobaz laikçi zihniyetin eğitim sahasında faaliyet yürütmesinin ne tür sorunlara yol açtığının en bariz örneği Bursa Mithatpaşa Ortaokulu’nda yaşanıyor. Şehrin LYS bazında en başarılı 3 eğitim kurumu arasında yer alan Mithatpaşa Ortaokulu’ndaki 9 yıllık serüveninde başarı çıtasını yükselten Müdür Haydar Akın’a kurulan laikçi kumpas üzerine görevinden el çektirildiği hadise, vicdanlı her eğitimcinin tepkisini çekiyor. Öğrencileri zorla kızlı erkekli aynı masada oturtan CHP uzantısı Eğitim-İş Sendikası’na mensup öğretmenlere, velilerin şikayetleri üzerine uyarıda bulunarak dayatmadan vazgeçmelerini isteyen, “yazılı talimat verin” talebi üzerine tek cümlelik talimatname hazırlamasının hemen ardından sol faşist sendika ve medyanın “laiklik elden gidiyor” yaygarası kopararak hedef göstermesiyle açığa alınan Akın’ın göreve iadesi isteniyor. Akit’e konuşan eğitimciler, soruşturmayla açığa alınması gerekenin müdür değil, vazife dışına çıkıp okulu karıştıran Eğitim İş’li öğretmenler olması gerektiğini ifade ederek yanlıştan dönme çağrısında bulunuyor.

Bu haksızlık kabul edilemez

Aile Bilim Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Adnan Kalkan, şunları dile getirdi: “Okul müdürünün öğretmenlere velilerin tepkilerini iletmesi sonucu söz konusu öğretmenlerin bu konuyu sendika üzerinden sosyal medyaya yansıtması sonucunda müdür görevden uzaklaştırılmıştır. Evvela karma eğitimin gençlerde psikolojik sorunlara yol açarak başarıyı negatif yönde etkilediği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kaldı ki müdürün karma eğitimi ortadan kaldırmadığı sadece aynı sınıfta kız ve erkeklerin aynı sırada oturmaması şikayetlerini dile getirdiği söz konusudur. Böyle bir sebeple müdürün görevden uzaklaştırılması kabul edilemez.

Müdürden özür dilenmeli

Sosyal medya ve sol basındaki yayınlar neticesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın başarılı bir müdürü görevden almasının doğru olmadığını ifade eden Kalkan, şöyle devam etti: “Aksi takdirde haklı olmasına rağmen görevden alındığı takdirde, fedakar okul müdürlerinin görevini icra edemeyecek hale gelmeleri tehlikesi söz konusu olur. Yapılan bilimsel ve aynı zamanda toplumca kabul görmüş bir konu olması hasebiyle müdürün derhal göreve iade edilmesi ve kendisinden özür dilenmesi gerekmektedir. İdeolojik bakış açısı ve çalışmalar yüzünden fedakar eğitimcilerin bu tür basit meselelere harcatılması eğitime ciddi darbe vuracaktır.”

MEB, sesi çıkandan yana

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞDER) Genel Başkanı Hamdi Sürücü de, Milli Eğitim Bakanlığı’nın tavrını eleştirerek şunları dile getirdi: “Maalesef MEB tartışmalı meselelerde, karşı tarafın ‘irtica, mürteci, nereye gidiyoruz’ gibi gürültüler çıkardığı yerlerde çok hassas davranıp hemen müdahale ediyor. Ancak öbür tarafta, Türkiye’deki çoğunluğu oluşturan Müslüman toplumu rahatsız eden davranışlarda ise duymazlıktan geliyor. 23 Nisanlarda, 19 Mayıslarda çocukların büst karşısında secde ettirildiği davranışların üzerine gidilmiyor, ciddiye alınmıyor ama böylesi bir şeyde hemen uygulamaya geçiyorlar. Burada iki farklı tavır vardır ve bunu kabul etmek mümkün değildir.”

Müdürlerimiz koz vermemeli

İdarecilerin de dikkatli olması tavsiyesinde bulunan Sürücü, şunları kaydetti: “Bu tür hadiselerde okul müdürleri, karşısındakilere karşı gereksiz bir yumuşamaya gidip koz vermemelidir. Velilerin hassasiyeti üzerine alınan böylesi kararları yazılı hale getirmemize gerek yoktur. Müdürler, karşısındaki öğretmenlerin siyasi planını çözmüş olsalar böyle hataya düşmezler. Öğrenci dizilişi konusunda öğretmenler müdürden bir yazı isteyemez. İstese de verilmez. Yazacağımız talimatnamelerin de kanuni veya yönetmelik metni olması veya genelgeye dayanması gerekmektedir. Birilerine fırsat verecek şekilde boşa gelmemelidir.”

O öğretmenler soruşturmalı

MEB’in başlattığı soruşturma evresinin sadece müdürle ilgili olmaması gerektiğine vurgu yapan eğitimci Sürücü, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu yanlış içinde yanlış olur. 1930’lu yılların ideolojik bakış içerisinde olup öğrencileri zorla kızlı erkekli oturtma hevesi içinde olan öğretmenler de soruşturulmalıdır. Olayın gelişiminde, müdahil olan öğretmenlerin gereksiz iş yaptıkları, kendilerini ilgilendirmeyen meselelerle uğraştıkları, eğitimin düzenini bozdukları sebebiyle soruşturulması ve gerekirse onların açığa alınması gerekmektedir.”