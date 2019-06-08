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Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ardından, Mudanya'nın yine CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da Suriyelilere karşı faşist politikalar yürütüyor. Sahilden Suriyelileri kovduran Türkyılmaz, "Ekonomimiz kötüye giderken onların zevki sefa içinde yaşamaları ve bizim insanımızı rahatsız etmelerine tahammül edemeyiz." dedi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:56
Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"

Bursa'nın Mudanya Belediyesi sahillerdeki Suriyelileri uzaklaştırdı. Belediye Başkanı "İnsanımızın rahatsız edilmesine izin veremem" dedi.

Suriye'deki iç savaştan kaçan Suriyeliler Türkiye'nin hemen hemen her şehrine yerleştirdi. Suriyeliler ile Türk vatandaşlar arasında kimi zaman çıkan sorunlara ise kolluk kuvvetlerinin yanında belediyeler müdahale ediyor.

Seçimlerden sonra Suriyelilere yardımı kestiğini açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ardından bir hamle de Bursa Mudanya Belediye Başkanı'ndan geldi.

"Ya bize uyacaklar ya da dönecekler"

Mudanya'nın CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz zabıta ekiplerine talimat vererek Suriyelilere uzaklaştırdı. Türkyılmaz konuyla ilgili yerel basına; "Ya bize uyacaklar yada geldikleri ülkelerine geriye dönecekler. Kendi insanlarımızın rahatsız edilmesine izin vermem." açıklaması yaptı.

"Tahammül edemeyiz"

Öte yandan Belediye Başkanı söz konusu haberleri Twitter adresinden paylaşarak; "Hiç kimsenin başkalarını rahatsız etme, özgürlüğünü engelleme hakkı yoktur. Bizim çocuklarımız şehit olurken, analarımız ağlarken, ekonomimiz kötüye giderken onların zevki sefa içinde yaşamaları ve bizim insanımızı rahatsız etmelerine tahammül edemeyiz." yorumunda bulundu.

Mudanya Belediyesi zabıta ekipleri ise bölgede nöbet tutarak Suriyelilerin girmesine izin vermiyor.

 

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:56
  1. Bursa
  2. Bolu
  3. Mudanya'nın CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz
  4. Hayri Türkyılmaz
  5. mülteciler

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