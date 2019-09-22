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Mudanya'dan Ardahan ve Hozat'a sürgün edilen memurlar davayı kazandı! CHP'nin hukuksuzluğuna mahkeme tokadı

7 işçisini geçici görevlendirme gerekçesi ile Tunceli Hozat ile Ardahan Belediyeleri'ne gönderen CHP'li Mudanya İlçe Belediye'sinin hukuksuzluğuna adli makamlar 'dur' dedi. Mudanya Belediyesi’nde görevliyken, 6 aylık geçici görevle Tunceli Hozat ve Ardahan’a gönderilen 7 memur açtıkları davayı kazandı. CHP'li Başkan Hayri Türkyılmaz işçilerin görev değişikliğini yaparken şunu söylemişti: "Mudanya'da belediye görevi, Tunceli Hozat da."

22 Eylül 2019 Pazar 17:05
Mudanya'dan Ardahan ve Hozat'a sürgün edilen memurlar davayı kazandı! CHP'nin hukuksuzluğuna mahkeme tokadı

 Taha Emre Özdemir  Ankara  Mudanya İlçe Belediyesi'nden 'geçici görevlendirme' gerekçesi ile Tunceli ve Ardahan’a gönderilen 7 memur açtıkları davayı kazandı

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Bursa Şubesi Başkanı Erkan Ataman, çalışanların görevlendirme adı altında sürgün edildiğini ve hukukun bu sürgüne dur dediğini ifade ederek şunları söyledi:

'Sonuna kadar işçilerimizin yanındayız'

"CHP’li Bursa Mudanya Belediyesi tarafından Ardahan’a sürgüne gönderilen, üyemiz Eyüp Kalkan ile ilgili, Bem- Bir- Sen Bursa Şube Başkanlığımız hukukçularınca açılan yürütmeyi durdurma talepli davamız olumlu sonuçlandı ve yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Bem-Bir-Sen Bursa şube olarak üyelerimizin sonuna kadar yanındayız."

'Uygulama görevlendirme değil, mobbingdi'

"Uygulama keyfidir. Sürgün, mobbing, yıldırma işlemi olduğu, hakkın kötüye kullanıldığı, keyfiliği hukuk düzeninin korumadığı ortadadır. Daha önce de Mudanya Belediyesi tarafından mobbing işlemlerine tabi tutulan ve asıl işi muhasebe, insan kaynakları olmasına rağmen Temizlik İşleri’nde görevlendirilen kişiler vardı. Bu kararlar da Mahkeme kararıyla iptal edilmişti."

Mahkame kararı

Dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, tebliğe tarihinden 7 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verilmiştir."

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 17:05
  1. Ardahan
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  3. İstanbul
  4. Bursa
  5. Ankara
  6. CHP
  7. Mudanya Belediyesi
  8. Sürgün
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