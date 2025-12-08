Mudanya’da kapalı otoparkta otomobil yangını korkuttu

Olay, Güzelyalı Siteler Mahallesi Tepecik Sokak’ta bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Park halindeki aracın elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilen yangını fark eden site sakinleri, yangın söndürme tüpleriyle alevlere anında müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede kontrol altına alarak diğer araçlara sıçramasını önledi.

Aracın sahibi Gökhan Korkmaz’ın misafir olarak siteye geldiği, şehir dışına çıkmak üzere hazırlık yaptığı ve kısa süre içinde yola çıkmayı planladığı öğrenildi. Yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar oluştu.