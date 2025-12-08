  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakan Fidan'dan Suriye'ye Güçlü Destek Mesajı: "Yıkımın yarasını saran kardeşlerimizin yanındayız!"

CHP’li Bahar Feyzan'dan "CHP'yi Ele Geçirme" planları "100 Yıllık CHP'yi parayla aldık diye sevindiler"

Rakka’da SDG zulmü! “Kutlama Hakkımızdır” Diyen sivile gözaltı!

Hastaneye kaldırılmıştı! Savcılıktan Ahmet Çakar kararı

Trump'a ağır suçlama: Ukrayna ve Avrupa'yı Rusya'ya sattı

Macaristan’dan çok önemli Türkiye açıklaması

‘Atatürk milliyetçisiyim aracımı aldım’! CHP’li Burcu Köksal’dan Togg’a övgüler

Rusya, Ukrayna ve ABD arasında ortak yol bulunamazken Zelenskiy ayrı bir garanti arayışında Donbas krizi

Akit’in merhum yazarı derin izler bıraktı! "Bana tarihi sevdiren kalem yazar Yavuz Bahadıroğlu"

Rusya'dan Türkiye ile ilgili bomba hamle! ATOR fitili yaktı, her an kaldırılabilir
Yerel Mudanya’da kapalı otoparkta otomobil yangını korkuttu
Yerel

Mudanya’da kapalı otoparkta otomobil yangını korkuttu

Yeniakit Publisher
Hüseyin Veysel Güre Giriş Tarihi:
Mudanya’da kapalı otoparkta otomobil yangını korkuttu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir sitenin kapalı otoparkında park halindeki otomobilde çıkan yangın, site sakinlerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Olay, Güzelyalı Siteler Mahallesi Tepecik Sokak’ta bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. Park halindeki aracın elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilen yangını fark eden site sakinleri, yangın söndürme tüpleriyle alevlere anında müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede kontrol altına alarak diğer araçlara sıçramasını önledi.

Aracın sahibi Gökhan Korkmaz’ın misafir olarak siteye geldiği, şehir dışına çıkmak üzere hazırlık yaptığı ve kısa süre içinde yola çıkmayı planladığı öğrenildi. Yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar oluştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Galatasaray Lisesi’nde skandal pankart! Tutuklu isimler üzerinden provokasyon yapıldı!
Gündem

Galatasaray Lisesi’nde skandal pankart! Tutuklu isimler üzerinden provokasyon yapıldı!

Galatasaray Lisesi’nin geleneksel Kış Pilav Günü’nde yaşananlar büyük tepki topladı. Etkinlikte, cezaevinde bulunan gazeteci Fatih Altaylı i..
TSK Suriye’ye üç koldan girdi! Türk askeri Afrin, Rasulayn ve Halep'in kuzeyinde. "PKK’nın Suriye Kolu Çöküşün Eşiğinde
Gündem

TSK Suriye’ye üç koldan girdi! Türk askeri Afrin, Rasulayn ve Halep'in kuzeyinde. "PKK’nın Suriye Kolu Çöküşün Eşiğinde

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uzun süredir hazırlığını yaptığı kritik hamle nihayet sahaya yansıdı. TSK’ya bağlı zırhlı ve mekanize unsurlar, ..
Dilekçende ‘Maddi durumum yetersiz’ yazıyor ne diyorsunuz? Hakim sordu Ekrem kıvırdı
Gündem

Dilekçende ‘Maddi durumum yetersiz’ yazıyor ne diyorsunuz? Hakim sordu Ekrem kıvırdı

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'sahte diploma' iddiasıyla açılan dava 16 Şubat'a ertelendi. İmamoğlu'nun hakimin "Girne Üniversi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23