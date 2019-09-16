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Mudanya Fuar ve Kongre Merkezi projesi başlıyor

Mudanya Belediyesi’nin Hasköy’de 11 bin metrekarelik alanda hayata geçireceği Mudanya Fuar ve Kongre Merkezi’nin proje çalışmaları başladı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 14:39
Mudanya Fuar ve Kongre Merkezi projesi başlıyor

Mudanya Belediyesi’nin Hasköy’de 11 bin metrekarelik alanda hayata geçireceği Mudanya Fuar ve Kongre Merkezi’nin proje çalışmaları başladı. Mudanya Belediyesi’nin teknik personeli tarafından hazırlanan proje, özellikle tarım ve hayvancılığı destekleyecek, üreticinin ürünlerinin tüketiciyle buluşabilmesini sağlayacak.


Ziraî üretim ile kırsalın yeniden canlandırılması adına önemli bir projeyi daha yatırım planlamasına alan Mudanya Belediyesi, Hasköy Mahallesi’ndeki 11 bin metrekare alanı, fuar merkezi olarak projelendirdi. Bilhassa tarım ve hayvancılığı destekleyecek, üreticinin ürünlerinin tüketiciyle buluşabilmesini sağlayacak olan Hasköy Fuar ve Kongre Merkezi’nin projesi, Mudanya Belediyesi’nin teknik personeli tarafından hazırlandı. 2 bin 796 metrekare fuar alanına sahip olacak merkezde, 500 metrekare idari ofis, 400 metrekarelik alanda restoran ve kafeler, 450 metrekare yarı açık fuaye alanı, bin 130 metrekare alanda toplantı odaları, 350 metrekare teras bulunacak. Mudanya’nın geleceği adına verdiği tüm sözleri yerine getirmek üzere çalıştıklarının altını çizen Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “İkinci dönemimizin en önemli yatırım projelerinden biri olan fuar ve kongre merkezimiz, bizim en büyük hedeflerimizden birini gerçekleştirmemizin de önünü açacak. Göreve geldiğimizde Mudanya sanayi kenti olamaz, Mudanya sahip olduğu değerleriyle turizm, eğitim ve tarım kenti olacak demiştik. Söz verdiğimiz gibi, Mudanya’yı öz değerleriyle geleceğe taşıyoruz” ifadelerini kullandı.


Yeni yatırım döneminde üretimde süreklilik, istihdamın ve gelirin artırılmasını sağlayacak destek programı oluşturduklarının altını çizen Hayri Türkyılmaz, “Çiftçilerin her zaman yanında yer alıyor, toprağa değer veren projelerimizle onlara destek oluyoruz. Fuar ve kongre merkezimizin yanı sıra Hasköy’de 5 bin metrekare alanda kuracağımız soğuk hava deposu ile üreticinin emeği değer kazanacak. Üreticilerimizin büyük emeklerle ürettiği ürünlere, serbest piyasa şartlarının olumsuz yansımaları, soğuk hava deposunun kullanımı sayesinde kontrol edilebilir hale gelecek. Yılın 12 ayı üretim yapan üreticimiz, soğuk hava deposunu kullanabilecek. Böylelikle tarladan çıkan ürünler, satış aşamasına kadar tâzeliğini ve değerini muhafaza edebilecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 14:39
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