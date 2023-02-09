Müdahale edecek devlet bile yok... Suriye halkı bir başına enkaz altında!
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Suriye'de hayatını kaybeden kişi sayısı artıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Suriye'de hayatını kaybeden kişi sayısı artıyor.
The Guardian’da yer alan habere göre Suriye'de rejim karşıtı bölgelerde faaliyet gösteren "sivil savunma" ekibi Beyaz Baretliler Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle en az 2 bin 992 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Deprem nedeniyle 2 bin 850’den fazla yaralı olduğu bildirildi.
Suriye'nin kuzey bölgelerinde arama kurtarma ekipleri, birçok noktaya ulaşmakta zorlanıyor. Esed rejiminin de bahtına terk ettiği depremzedeler çaresiz...