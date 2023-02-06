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Gündem Mucize kurtuluş anbean kaydedildi! Küçük kız enkaz altından böyle çıkartıldı
Gündem

Mucize kurtuluş anbean kaydedildi! Küçük kız enkaz altından böyle çıkartıldı

Kahramanmaraş'ta onlarca insanın hayatını kaybettiği depremin ardından Göksun ilçesinde enkaz altında kalan küçük kızın kurtarılma anı kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 18:36:00 -
Mucize kurtuluş anbean kaydedildi! Küçük kız enkaz altından böyle çıkartıldı

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından Göksun ilçesinde enkaz altında kalan küçük kız çocuğun kurtarılma anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı.

Ekipler yaşam üçgenindeki küçük kızı kurtarmak için seferber oldu.

Küçük kızın çıktığı anlar anbean görüntülendi

Bir görevlinin ulaştığı küçük kız, daha sonra emekleyerek enkaz altından dışarı çıkmayı başardı. O anlar kayıt altına alındı.

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