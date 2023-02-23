Mücevher sektöründen İsviçre’ye rekor ihracat

İsviçre, ihracatta 23’üncü sırayı alırken aynı zamanda geçen yılın aynı dönemine göre dış satımın en fazla arttığı 6’ncı ülke konumunu elde etti.

Ülkeye ihracat 102 milyon 493 bin dolar artış kaydetti. İsviçre’ye dış satımda sanayi bünyesinde bulunan sektörler öne çıktı. En fazla ihracat da 6 sektörden geldi. Mücevher sektörü, ocak ayında 88 milyon 962 bin dolar tutarında ihracatla İsviçre’ye gerçekleştirilen dış satıma öncülük etti.

13.3 milyon dolarla başı çekti

Mücevher sektörünü 13 milyon 327 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 12 milyon 610 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 8 milyon 429 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 7 milyon 269 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 7 milyon 212 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörleri izledi.

Ülkeye en az dış satımı ise 2 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 24 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 148 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 189 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 237 bin dolarla tütün sektörü yaptı.

Hissedilir artış

Mücevher sektörü İsviçre’ye dış satımını ocak ayında 85 milyon 348 bin dolar artırarak ihracat artışında da başı çekti. Bu sektörü 2 milyon 541 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyon 412 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyon 13 bin dolarla elektrik ve elektronik, 876 bin dolarla mobilya kâğıt ve orman ürünleri izledi. Ayrıca İsviçre’ye ocak ayında mobilya kâğıt ve orman ürünleri sektörü de 3 milyon 284 bin dolar tutarında dış satıma imza attı.