Mücevher ihracatı ocak ayında arttı

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İSTANBUL (AA)- Mücevher İhracatçıları Birliği, bu yılın ocak ayında 274 milyon 583 bin 906 dolarlık mücevher ihracatı gerçekleştirdi. 2018 yılının ocak ayına göre ihracatını yüzde 94 artıran Birlik, en çok ihracatını 72,4 milyon dolar ile İngiltere’ye yaptı.

Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 yılı ocak ayında gerçekleştirilen mücevher ihracatı rakamlarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, mücevher ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94 artış göstererek bu yılın ilk ayında 274 milyon 583 bin 906 dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, ülke ekonomisine sağladığı katma değer açısından mücevher sektörünün stratejik bir sektör olduğunu vurgulayarak yasal düzenlemelerle sektörün önü açılırsa yeni rekorlara imza atacak güç ve kapasiteye sahip olduklarının altını çizdi.



Dünya standartlarında işçilik kalitesine ve engin bir üretim hacmine sahip olduklarını belirten Kamar, “Sahip olduğumuz bu potansiyele tasarımı da ekleyip finansal araçlar arasında dengelerin değiştiği bir dönemde mücevher ihracatımızı yükselen bir ivme ile artırıyoruz. Mücevherde sürdürülebilir bir ihracat düzeyine sahip olabilmemiz için yasal düzenlemeler yapılarak sektörümüzün önündeki engeller kaldırılmalı.” ifadelerini kullandı.





- “Sürdürülebilir ihracat için yasal düzenlemeler şart”



Kamar, dış pazarda güçlü olabilmenin yolunun iç pazarda güçlü olmaktan geçtiğini belirterek, “Hemen her sektörde mevcut olan kredi kartına taksit uygulaması, mücevherde yeniden uygulanmaya başlarsa iç piyasamız gelişir ve ihracat için elini güçlendirir.

Bunun yanı sıra altın, para gibi görülerek ticarette yer edinmeli. Böylelikle mevcut dolarizasyondan kurtularak altınla ticaret yapıp ihracatımızı artırabiliriz. Bu vesileyle bulunduğumuz coğrafyada doğu ile batı arasında köprü görevi gören bir ülke olarak ihracat hacmimizi bu yıl daha yükseklere taşıyacağımıza inancımız tam.” değerlendirmelerinde bulundu.





- En çok ihracat İngiltere’ye

Ocak ayında en çok ihracat yapılan ülke, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artış ve 72 milyon 449 bin 858 milyon dolar ile İngiltere oldu. İngiltere’yi Çin Halk Cumhuriyeti ve Hong Kong izledi.

Mücevher ihracatında ilk 10 ülke şu şekilde sırlandı. İngiltere; 72 milyon 449 bin 859 dolar, Çin; 25 milyon 257 bin 658 dolar, Hong Kong; 23 milyon 347 bin 993 dolar, ABD; 22 milyon 015 bin 441 dolar, Almanya; 14 milyon 483 bin 145 dolar, BAE; 14 milyon 464 bin 752 dolar, Hindistan; 9 milyon 730 bin 308 dolar, İsrail; 7 milyon 865 bin 173 dolar, Fas; 6 milyon 874 bin 404 dolar, Libya; 6 milyon 765 bin 456 dolar.

Ürün gruplarına bakıldığında altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşya, yüzde 26,6’lık artış ve 130,5 milyon dolar ihracatla yurt dışına en çok satılan ürün oldu. Bu grupta en çok satış Hong Kong’a gerçekleştirildi.

İhracatı en çok artan ürün grubu işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın oldu. İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın, ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 790’lık artış ve 118 milyon dolarlık ihracatla hacmini en çok artıran ürün grubu olarak kayıtlara geçti.

Tüm ürün gruplarında gerçekleşen ihracat oranları şu şekilde:

Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşya 130 milyon 463 bin 068 dolar, İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Altın 117 milyon 824 bin 872 dolar, Pırlantalı Altından Mücevherci Eşyası ve Aksamı 9 milyon 716 bin 708 dolar, Gümüşten Mamul Mücevherci Ve Kuyumcu Eşyası 9 milyon 539 bin 364 dolar, Kıymetli Metallerin / Kıymetli Metallerle Kaplama Metallerin Artıkları 1 milyon 782 bin 671 dolar, İşlenmemiş Veya Yarı İşlenmiş Gümüş 1 milyon 367 bin 995 dolar, Saatler- Aksam ve Parçaları 1 milyon 026 bin 507 dolar, İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Diğer Kıymetli Metaller 921 bin 843 dolar, Tabii İnci veya Kültür İncileri Kıymetli veya Yarı Kıymetli Taşlar 869 bin 207 dolar, Bijuteri 636 bin 745 dolar, Pırlantalı Gümüşten Mücevherci Eşyası ve Aksamı 248 bin 275 dolar, Kıymetli Metallerden Mamul Diğer Eşya 186 bin 650 dolar.

